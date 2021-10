Update: Marel boekt licht lagere nettowinst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst geboekt ondanks een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines.

De fabrikant sprak in zijn toelichting op de cijfers van een sterke orderinstroom, wat resulteerde in een gezond orderboek, waarbij sprake was van een sterk kwartaal voor pluimvee en vis en een licht zwakker kwartaal voor de vleesindustrie.

CEO Arni Oddur merkte op dat de voedselwaardeketen een transformatie ondergaat met een focus op automatisering, robottechnologie en digitale oplossingen, waarbij de coronaviruspandemie een "aardbeving" heeft veroorzaakt en een blijvende stempel drukt op de keten.

Marel boekte het afgelopen kwartaal een EBITDA van 48,0 miljoen euro, in vergelijking met 55,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 23,2 miljoen euro, tegenover 29,4 miljoen euro een jaar eerder.

De omzet steeg daarentegen van 287,2 miljoen in het derde kwartaal van 2020 naar 331,9 miljoen euro, een plus van 15,6 procent. De orders stegen met 27,6 procent naar bijna 361 miljoen euro, wat resulteerde in een orderboek van 528 miljoen euro.

Marel boekte het afgelopen kwartaal een operationele kasstroom van 19,7 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit zelfs nog 54,1 miljoen euro. Na negen maanden was de operationele kasstroom krap 158 miljoen euro. De vrije kasstroom kwam uit op 100,2 miljoen euro, bijna 23 miljoen euro minder dan in de eerste negen maanden van 2020.

De netto kasstroom was in het derde kwartaal 20,5 miljoen euro negatief en na negen maanden was dit 17,7 miljoen euro.

De schuldratio van Marel steeg op kwartaalbasis van 0,8 naar 0,9. Eind derde kwartaal 2020 was dit 0,5.

Outlook

Het concern spreekt van uitdagende marktomstandigheden door alle geopolitieke onzekerheid en de aanhoudende coronaviruspandemie. Het bedrijf zegt nog niet in te kunnen schatten wat de volledige impact zal zijn van de pandemie op de resultaten van Marel in 2021.

Marel houdt evenwel vast aan zijn middellange en lange termijn groeidoelstellingen. Voor de periode 2017 tot en met 2026 mikt de fabrikant op een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 12 procent.

Het management van Marel verwacht een gemiddelde groei van de markt op jaarbasis van 4 tot 6 procent op de lange termijn, waarbij het bedrijf autonoom sneller wil groeien dan de markt. Het management verwacht tevens dat de winst per aandeel sneller zal stijgen dan de omzet.

Update: om meer informatie toe te voegen.