Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 470,07 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.522,92 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.705,61 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.223,10 punten.

De Europese aandelenmarkten hadden woensdag moeite richting te kiezen, terwijl de markt een reeks belangrijke kwartaalpublicaties verwerkte. De wereldwijde zorgen over de stijgende inflatie waren ook woensdag een belangrijk punt van focus.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september op jaarbasis 3,4 procent gestegen, tegen een stijging van 3,0 procent in augustus. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de inflatie in september 3,1 procent, wat iets lager was dan in de maand ervoor, terwijl de producentenprijzen op jaarbasis met 6,7 procent stegen. In Duitsland stegen de producentenprijzen in september zelfs met 14,2 procent, in vergelijking met 12,0 procent in augustus.

"Het was een nogal trage dag voor de markten in Europa vandaag met weinig richting, met de nadruk op bedrijfscijfers en stijgende inflatierisico's", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De euro/dollar noteerde op 1,1644. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1641 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1632 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,5 procent hoger, nadat uit de meest recente data van Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 8 procent meer omzet geboekt en verhoogde daarom de omzetraming voor het hele jaar opnieuw. Het aandeel sloot bijna 3,0 procent hoger. Morgenochtend opent concurrent Unilever de boeken. Unilever sloot ruim een procent hoger. Danone steeg circa 1,5 procent,

ASML heeft in het derde kwartaal weinig verrassende resultaten geboekt. Kempen merkte op dat ASML wat voorzichtiger uit de hoek kwam dan voorheen ten aanzien van de geheugenmarkt. Het aandeel daalde desondanks 3,5 procent.

AkzoNobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien teruglopen, terwijl de omzet wel steeg. Het bedrijf handhaafde de outlook. AkzoNobel daalde circa 1,3 procent.

Deliveroo heeft in het derde kwartaal de resultaten zien aantrekken en werd optimistischer over de groei van de brutotransactiewaarde. De koers van het aandeel eindigde in Londen ruim 3,5 procent hoger. Sectorgenoot Just Eat Takeaway won in Amsterdam circa 0,6 procent. Morgen staat een beleggersdag van de Nederlandse maaltijdbezorger geagendeerd.

Burberry heeft in Jonathan Akeryod zijn nieuwe CEO gevonden. Het aandeel steeg bijna 2,0 procent.

In Parijs ging Hermes aan kop met een winst van ruim 2,0 procent, terwijl Renault ruim 2,5 procent lager noteerde.

In Frankfurt won Bayer ruim 2 procent, RWE steeg circa 1,8 procent en Deutsche Boerse daalde ruim 2,3 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.534,07 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.