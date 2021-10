AEX in de plus ondanks koersverlies ASML

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een kleine winst gesloten. De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 805,47 punten.

Veel aandacht is er momenteel voor de bedrijfsresultaten, en wellicht nog belangrijker wat de bedrijven voor de laatste maanden van het jaar verwachten, met de oplopende prijzen en verstoringen in de aanvoerketen.

"84 procent van de bedrijven wist tot nu toe positief te verrassen, meestal zitten we rond de 70 procent dus hier zitten we al vrij hoog. De gemiddelde winstgroei bedroeg 26 procent. Een sterke start dus, al is het nog vroeg om al grote conclusies te trekken", zei Vincent Juvyns, marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management tegenover ABM Financial News.

Op het vlak van prijzen, kregen beleggers vandaag ook de nodige cijfers te verwerken. De Duitse producentenprijzen stegen in september met ruim 14 procent op jaarbasis en in het Verenigd Koninkrijk was dit 6,7 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen in september, conform een voorlopige indicatie, met 3,4 procent. Dat was een maand eerder nog 3,0 procent. De Britse inflatie liep daarentegen licht terug.

Olie werd iets duurder. Vanmiddag bleken de Amerikaanse voorraden gedaald.

De euro/dollar handelde op 1,1644. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde iets hoger op 1,6420 procent en bitcoin zette een nieuwe all time high neer.

Stijgers en dalers

In de AEX herstelde Philips van de koersdruk van de afgelopen dagen en pakte als koploper een koerswinst van 4,7 procent. Prosus en Signify stegen 3,5 en 2,2 procent.

De grootste dalers waren vandaag AkzoNobel en vooral indexzwaargewicht ASML, beide na cijfers.

De cijfers van ASML waren in de prik, volgens Kempen. "Opnieuw een recordkwartaal op veel fronten, maar ook exact zoals we hadden verwacht", zei analist Nigel van Putten. Hij merkte ook op dat ASML wat voorzichtiger uit de hoek kwam dan voorheen ten aanzien van de geheugenmarkt. Maar analist Jos Versteeg van InsingerGilissen zei voor de camera tegen ABM Financial News dat er geen reden is voor zorgen. "Het belangrijkste is, de omzet is alleen maar vertraagd, maar niet geannuleerd", aldus Versteeg. ASML daalde 3,8 procent.

Volgens Jefferies schoot AkzoNobel iets tekort. Het aangepaste operationeel resultaat viel iets onder de consensus en AkzoNobel ziet in zijn outlook voor de bevoorrading en grondstoffen een langere periode van tegenwind. Akzo verloor 1,3 procent. "Het bedrijf heeft niet alleen last van grondstoffen die duurder worden, ook dalende volumes van verfverkopen spelen het bedrijf parten", aldus analist Robbert Manders van IG.

In de AMX was Alfen de uitblinker met een koerswinst van 4,8 procent. Fugro steeg 2,9 procent. Daar stonden Galapagos en Vopak tegenover met verliezen van 1,8 en 4,7 procent. Bij Vopak is een nieuwe CEO in aantocht. Verder verlaagde ABN AMRO het koersdoel voor Vopak.

Bij de smallcaps ging TomTom 4,6 procent hoger bij relatief hoge volumes. Nieuws was er evenwel niet. Heijmans steeg 1,8 precedent, maar Accell en CM.com leverden 2,1 en 5,6 procent in.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein noteerden de Amerikaanse beurzen enkele tienden van een procent in het groen.