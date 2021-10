Video: AEX op koers richting 855 en 900 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX ligt op schema voor de koersdoelen voor dit jaar op 855 en 900 punten. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets woensdag voor de camera van ABM Financial News. "Eerste belangrijke weerstanden komt de koers tegen richting de bovenkant van het lange termijn stijgende trendkanaal, dat in de afgelopen maanden zo’n 5 tot 6 keer succesvol is getest. Deze belangrijke weerstandslijn ligt nu op circa 822 punten. Een korter stijgend trendkanaal laat zien dat een test van de bovenkant tot de mogelijkheden behoort op thans 835 punten", zei de technisch analist. "Door de uitbraak richting nieuwe toppen verschuiven we de aandacht naar belangrijke steunniveaus voor zowel de korte- als lange-termijn belegger. De opgebouwde winsten moeten beschermd worden", waarschuwde Van den Akker. Voor de korte termijn is volgens hem de zone 803 tot 794 punten van belang. "We willen geen dagslotkoers meer zien onder de horizontale steun op 796,74 punten. Dat zou een verzwakking betekenen", zei de analist. "Voor de lange termijn belegger is het zaak dat de koers op maandbasis niet sluit onder de slotkoers van de maand september op 771,94 punten." Klik hier voor: AEX op koers richting 855 en 900 punten Bron: ABM Financial News

