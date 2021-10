Video: geen reden voor zorgen over ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De licht tegenvallende omzet van ASML in het derde kwartaal is geen reden tot zorg. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen voor de camera tegen ABM Financial News. De analist wijst op de nodige logistieke uitdagingen en dat sommige afnemers de machines van ASML al geleverd willen hebben, voor de laatste fabriekstest is geweest, maar dat betekent ook volgens Versteeg dat ASML de omzet pas kan boeken als de machine is geïnstalleerd bij de klant. In het lopende vierde kwartaal rekent ASML op een omzet van 4,9 tot 5,2 miljard euro met opnieuw een marge tussen de 51 en 52 procent. "Een kleine teleurstelling", aldus Versteeg die zelf aan de bovenkant van die bandbreedte zat. "Het belangrijkste is, de omzet is alleen maar vertraagd, maar niet geannuleerd", aldus Versteeg. InsingerGilissen heeft een Overwogen advies op ASML met een koersdoel van 800,00 euro. Klik hier voor: geen reden voor zorgen over ASML Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.