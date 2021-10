Micron investeert fors in geheugensegment Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology gaat tot en met 2030 meer dan 150 miljard dollar investeren in de productie van geheugenchips en in R&D. Dit maakte de Amerikaanse fabrikant woensdag bekend. De investeringen worden wereldwijd gedaan, met mogelijk ook uitbreidingen van de Amerikaanse fabrieken. Op dit moment is het geheugensegment goed voor 30 procent van de halfgeleidermarkt, en volgens Micron stijgt dit percentage, mede door 5G en AI. Volgens Micron is het elders in de wereld producten van chips goedkoper dan in de VS, waardoor bijvoorbeeld subsidies en belastingvoordelen nodig zijn om dit recht te trekken. In potentie kan het investeringsplan van Micron voor tienduizenden banen zorgen, denkt het bedrijf. Momenteel is Micron in 13 landen actief. Bron: ABM Financial News

