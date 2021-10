Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld in een markt die tot dusverre overwegend beter dan verwachte cijfers verwerkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 467,50 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,1 procent op 15.525,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,2 procent met een stand van 6.653,84 punten. De Britse FTSE verloor woensdag 0,1 procent naar 7.212,45 punten.

De producentenprijzen van Duitsland kwamen over september op jaarbasis 14,2 procent hoger uit. Op maandbasis bedroeg de stijging hier 2,3 procent.

De Britten maakten het een stuk minder bont met de producentenprijzen in september, maar de plus op jaarbasis van 6,7 procent was nog altijd aan de maat. Deze stijging kwam wel overeen met de prognose en dat gold ook voor de stijging van 0,5 procent op maandbasis.

De Britse consumentenprijzen stegen over september op jaarbasis iets minder stevig dan een maand eerder: 3,1 procent. Op maandbasis was de stijging met 0,3 procent ook minder robuust dan in augustus toen de prijzen op maandbasis met 0,7 procent stegen.

De inflatie in de eurozone in september werd vanochtend bevestigd op 3,4 procent. In augustus was dit 3,0 procent en in juli 2,2 procent.

In de Verenigde Staten staan woensdag alleen de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Federal Reserve op het programma.

Olie noteerde woensdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 81,62 dollar, terwijl voor een december-future Brent 84,34 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1624. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1640 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1643 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 8 procent meer omzet geboekt en verhoogde daarom de omzetraming voor het hele jaar opnieuw. Het aandeel noteerde 3,3 procent hoger.

ASML heeft in het derde kwartaal weinig verrassende resultaten geboekt. De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent lager.

AkzoNobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien teruglopen, terwijl de omzet wel steeg. Het bedrijf handhaafde de outlook. AkzoNobel noteerde 1,7 procent verlies.

Deliveroo heeft in het derde kwartaal de resultaten zien aantrekken en werd optimistischer over de groei van de brutotransactiewaarde. De koers van het aandeel noteerde in Londen 3,5 procent hoger. Sectorgenoot Just Eat Takeaway wint in Amsterdam 1,1 procent. Morgen staat een beleggersdag van de Nederlandse maaltijdbezorger geagendeerd.

Burberry heeft in Jonathan Akeryod zijn nieuwe CEO gevonden. De koers van het aandeel noteerde 0,3 procent lager.

In Parijs was de koers van het aandeel Worldline met een verlies van 1,9 procent in het rode vak de uitschieter tot nu toe. Bij de plussen was dat de koers van het aandeel Engie waar 1,6 procent bij kwam.

In Frankfurt verloren de koers van aandelen HeidelbergCement en Sartorius rond de 2 procent, terwijl het aandeel Hellofresh een koerswinst van 2,1 procent liet aantekenen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 4.519,63 punten. De Dow Jones-index klom 0,6% naar 35.457,31 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 15.129,09 punten.