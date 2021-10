Jens Weidmann stapt op als voorzitter Duitse Bundesbank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jens Weidmann van de Bundesbank zal eind 2021 bij de Duitse centrale bank vertrekken. Dit bleek woensdag uit een persbericht. Weidmann vertrekt na 10 jaar om persoonlijke redenen. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat meer dan 10 jaar een goede maatstaf is om een nieuw blad om te slaan, voor de Bundesbank, maar ook voor mij persoonlijk", liet Weidmann weten in een brief. In zijn brief waarschuwde de bankier om niet te eenzijdig te kijken naar de deflatoire risico's, maar ook zeker aandacht te hebben voor de toekomstige inflatoire gevaren. Ook sprak Weidmann van "soms moeilijke discussies" binnen de ECB in de afgelopen jaren. Hij wees ook op het inflatiedoel van de ECB, dat inmiddels is bepaald op twee procent, maar ook ruimte laat voor een hogere inflatie als dat nodig is. Weidmann sprak in zijn brief van een "symmetrische, duidelijkere inflatiedoelstelling". Waar de toekomst van Weidmann zelf ligt, werd in de brief niet vermeld. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.