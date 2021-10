Beursblik: resultaten Marel trekken aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en winst wat zien aantrekken, terwijl ook de orderinstroom steegl. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar de cijfers woensdag nabeurs. ING mikt op een omzet van 341,9 miljoen euro, terwijl de consensus opgesteld door Vara uitgaat van 338 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de omzet nog 287,2 miljoen euro. De aangepaste EBIT zal volgens ING uitkomen op 46,9 miljoen euro bij een marge van 13,7 procent, terwijl de consensus mikt op 45 miljoen euro en een marge van 13,3 procent. Vorig jaar boekte Marel nog een aangepaste EBIT van 44,1 miljoen euro bij een marge van 15,4 procent. De winst zal weinig veranderingen laten zien. Onder de streep restte volgens ING een winst van 29,8 miljoen euro en volgens de consensus van 29 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 29,4 miljoen euro. Tot slot mikt ING op een orderinstroom van 350 miljoen euro. De consensus voorziet een getal van 361 miljoen euro, waar dit een jaar eerder 282,5 miljoen euro was. "De orderintake is flink gegroeid in de afgelopen kwartalen", aldus Hollestelle. Wel wijst de analist op de risico's van de huidige verstoringen in de aanvoerketen en de daarmee gepaard gaande langere levertijden voor apparatuur van Marel. ING heeft een koopadvies op Marel met een koersdoel van 6,95 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 1,4 procent tot 5,88 euro. Bron: ABM Financial News

