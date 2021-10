ASML drukt AEX in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend, mede door een daling van ASML na cijfers. Kort na opening van de beurzen liep de AEX met 0,2 procent terug tot 800,81 punten. ASML droeg de rode lantaarn met een verlies van 2,9 procent na cijfers die in de prik waren. Volgens Kempen leverden de resultaten weinig verrassingen op. "Opnieuw een recordkwartaal op veel fronten, maar ook exact zoals we hadden verwacht", zei analist Nigel van Putten. Ook cijfers van AkzoNobel wisten niet te overtuigen en het aandeel verloor 2,0 procent. Volgens Jefferies schoot het bedrijf iets tekort. Het aangepaste operationeel resultaat viel iets onder de consensus uit en AkzoNobel ziet in zijn outlook voor de bevoorrading en grondstoffen een langere periode van tegenwind. Prosus won juist 1,4 procent en Just Eat Takeaway.com 1,0 procent. Deliveroo kwam vanochtend met opbeurende cijfers, die in Londen werden beloond met een koersstijging van 2,4 procent. Verder verhoogde Baupost, een hedgefonds van de Amerikaanse miljardair Seth Klarman, zijn belang in Just Eat Takeaway.com tot 5,13 procent. Begin augustus meldde Baupost via Klarman nog een belang van 3,50 procent. In de AMX won Alfen 2,1 procent, maar daalde Air France-KLM opnieuw 1,2 procent. Onder de kleinere aandelen won Avantium 1,5 procent. CTP leverde 1,5 procent in. Bron: ABM Financial News

