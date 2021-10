Deliveroo optimistischer gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in het derde kwartaal de resultaten zien aantrekken en werd optimistischer over de groei van de brutotransactiewaarde. Dit maakte de maaltijdbezorger met een notering in Londen woensdagochtend bekend. CEO Will Shu sprak van een sterke prestatie in het afgelopen kwartaal. In het kwartaal steeg de brutotransactiewaarde met 58 procent op jaarbasis en tegen constante wisselkoersen, tot 1,6 miljard pond. Deliveroo sprak van veerkrachtige ontwikkelingen in het aantal bestellingen na een heropening van de economie, waarbij de gemiddelde bestellingswaarde slechts licht terugliep met 4 procent tegen constante wisselkoersen. De maaltijdbezorger verwerkte 64 procent meer bestellingen. Deliveroo bleek ook te spreken over de overeenkomst met Amazon, waardoor Amazon Prime-klanten geen bezorgkosten hoeven te betalen voor bepaalde bestellingen bij Deliveroo. Sinds halverwege september zag de maaltijdbezorger het aantal Deliveroo Plus-abonnees ruimschoots verdubbelen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Outlook Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal werd Deliveroo positiever over de voorziene groei van de brutotransactiewaarde in heel dit jaar. De maaltijdbezorger rekent inmiddels op een groei van 60 tot 70 procent, waar eerder nog werd gemikt op een groei van 50 tot 60 procent. De bruto winstmarge zal nog steeds naar verwachting uitkomen tussen 7,50 en 7,75 procent. Bron: ABM Financial News

