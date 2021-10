Nestle verhoogt weer outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 8 procent meer omzet geboekt en verhoogde daarom de omzetraming voor het hele jaar opnieuw. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. "De meeste regio’'s en productgroepen droegen hieraan bij", zei CEO Mark Schneider woensdag in een toelichting. Nestlé verhoogde de prijzen in de afgelopen maanden met het oog op de hogere inkoopkosten en de verstoringen in de aanvoerketen. De Zwitserse voedingsmiddelen en drankengigant boekte in de eerste negen maanden een 7,6 procent hogere omzet op autonome basis. De groei was onder meer te danken aan meer detailverkopen, aldus Nestlé. En het herstel in het segment buiten-de-deur zette gestaag door, merkte de onderneming op. De gerapporteerde onze steeg met 2,2 procent naar 63,3 miljard Zwitserse frank. Outlook Nestlé verwacht voor het hele boekjaar niet langer een autonome omzetgroei van 5 tot 6 procent, maar van 6 tot 7 procent. De onderliggende operationele marge wordt nog altijd geraamd op circa 17,5 procent. Daarbij wees Nestlé op de tijd die het nodig heeft om hogere kosten door te kunnen berekenen aan de klant. Ook drukken integratiekosten voor The Bountiful Company op de marge. Het bedrijf herhaalde te verwachten dat de onderliggende winst per aandeel tegen constante wisselkoersen zal toenemen dit jaar, terwijl het blijft rekenen op een bescheiden margeverbetering op de middellange termijn. Bron: ABM Financial News

