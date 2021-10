Lager resultaat bij AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien teruglopen, terwijl de omzet wel steeg. Dat maakte het verf- en coatingsbedrijf woensdag voorbeurs bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 6 procent tot 2.410 miljoen euro. De onderneming zag kans de prijzen met 9 procent te verhogen, terwijl de grondstofkosten op jaarbasis met 278 miljoen euro stegen. Het bedrijfsresultaat daalde over de verslagperiode met 31 procent naar 226 miljoen euro, het aangepaste bedrijfsresultaat kwam uit op 241 miljoen euro, een afname met 32 procent op jaarbasis. De aangepaste EBITDA bedroeg 325 miljoen euro, tegenover 439 miljoen euro vorig jaar. Analisten rekenden voor het derde kwartaal op een omzet van 2.348 miljoen euro. De aangepaste EBITDA werd verwacht uit te komen op 331 miljoen euro en de operationele winst op 231,5 miljoen euro. Verder realiseerde AkzoNobel een operationele kasstroom van 290 miljoen, maar die lag een jaar eerder nog op 457 miljoen euro. Aandeleninkoop Van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro, was aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar 557 miljoen euro gerealiseerd. Outlook "Zoals we eerder hebben aangegeven, zal de tegenwind aanhouden in 2022", zei CEO Thierry Vanlancker woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers. AkzoNobel stelde echter ook vertrouwen te houden in de haalbaarheid van de doelstelling om in 2023 met het EBITDA op 2 miljard euro te zitten. Dankzij kostenbeheersing denkt AkzoNobel het rendement op de verkopen met 50 basispunten te kunnen verbeteren tussen 2021 en 2023. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag 0,5 procent hoger op 95,70 euro. Bron: ABM Financial News

