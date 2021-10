Vopak vindt nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak is van plan Dick Richelle aan te stellen als nieuwe CEO van het bedrijf. Dit maakte het tankopslagbedrijf woensdagochtend bekend. Richelle volgt per 1 januari 2022 Eelco Hoekstra op, die ruim 11 jaar bestuurder en topman was van Vopak. Richelle is al sinds 1995 in dienst bij Vopak en vervulde diverse managementposities in Latijns-Amerika en Europa. In de afgelopen twaalf jaar leidde hij de divisies in de Amerika's, Azië en het Midden-Oosten. Hoekstra vertrekt omdat hij een positie heeft gevonden in het bestuur van SHV. Bron: ABM Financial News

