Resultaten ASML in de prik

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het derde kwartaal weinig verrassende resultaten geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. "De vraag blijft hoog", zei CEO Peter Wennink in een toelichting. Daarbij beleefde ASML een recordkwartaal met EUV, zowel qua omzet als qua aantal afgeleverde systemen. ASML behaalde een kwartaalomzet van 5,24 miljard euro met een brutomarge van 51,7 procent. De outlook van ASML ging uit van een omzet van 5,2 tot 5,4 miljard euro met een brutomarge van 51 tot 52 procent. Analisten hadden geen twijfel dat ASML de eigen outlook zou halen. ASML verdiende in het afgelopen kwartaal 1,7 miljard euro, tegen iets meer dan 1 miljard euro in het tweede kwartaal van dit jaar. Het interimdividend is bepaald op 1,80 euro per aandeel. Het aandeel noteert 2 november ex-dividend. Verder meldde ASML voor krap 6,2 miljard euro aan nieuwe orders, inclusief 2,9 miljard euro voor EUV. Dat is circa een miljard euro minder dan een kwartaal eerder. Ook heeft ASML dinsdag een akkoord bereikt over de verkoop van de medische applicaties en de Swiss Optic activiteiten van Berliner Glas aan Jenoptik. De deal zal, mits goedgekeurd door de toezichthouders, nog voor het jaareinde worden afgerond. Daarmee is het desinvesteringsplan na de overname van Berliner Glas in 2020 afgerond. Outlook In het lopende vierde kwartaal rekent ASML op een omzet van 4,9 tot 5,2 miljard euro met opnieuw een marge tussen de 51 en 52 procent. In heel 2021 denkt ASML nog altijd een omzetgroei te realiseren van 35 procent, eveneens met een marge van 51 tot 52 procent. CEO Peter Wennink schatte eerder de omzetgroei bij Logic op ongeveer 35 procent en voor geheugen zelfs op 60 procent. Bij de halfjaarcijfers zei ASML al voor 2023 de EUV-capaciteit te verhogen naar meer dan 60 machines, van circa 55 in 2022. Lange termijn Eind september hield ASML ook een beleggersdag en die leverde, zoals analisten ook hadden voorzien, een positief verhaal op. In 2025 denkt ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. Voorheen rekende ASML op een omzet van 15 tot 24 miljard euro met een marge van meer dan 50 procent. Ook zei ASML na 2025 "significante groeikansen te zien" en tussen 2020 en 2030 een jaarlijkse omzetgroei van circa 11 procent te verwachten voor zijn systemen en diensten. Bron: ABM Financial News

