Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX, een min van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger, nadat Wall Street verder omhoog ging op de tot nu toe overwegend sterke bedrijfsresultaten.

"De Amerikaanse markten helpen de Europese indices omhoog. De vrees voor stijgende inflatie en de aanstaande periode van monetaire verkrapping staat even op een lager pitje", zei analist Joshua Mahony van IG.

Beleggers letten op bedrijfsresultaten en commentaren op hoe bedrijven denken om te gaan met de hoger dan verwachte inflatie, die wordt versterkt door verstoringen in de aanvoerketen, dure energie en arbeidstekorten. Dit kan ten koste gaan van de winsten.

"Zal de markt door een aantal van deze tegenvallers heen kunnen kijken?" vroeg Andrew Slimmon van Morgan Stanley Investment Management zich af. "Ik denk dat dat wel zou moeten, want de consument gaat niet een paar maanden wachten met kopen."



Bedrijfsnieuws

Adyen, Prosus en Philips waren sterke stijgers onder de grote Europese fondsen, met winsten van 2 tot 3 procent.

Ook energiefonds Iberdrola deed het goed, evenals vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield. De aandelen wonnen zo'n 3 tot bijna 4 procent.

Danone sloot juist 3 procent lager. De yoghurtmaker boekte in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet en handhaafde zijn outlook, maar waarschuwde ook voor prijsstijgingen van melk, ingrediënten, verpakkingen en logistiek.

Ook autofabrikanten BMW en Volkswagen verloren terrein.

Ericsson heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen, na sterke verkoopcijfers van 5G-apparatuur in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika, die enigszins de flinke omzetdaling in China konden compenseren. Het aandeel sloot bijna 4 procent lager.

Delivery Hero heeft een minderheidsbelang genomen in de Duitse bezorgdienst Gorillas. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Euro STOXX 50 4.166,83 (+0,37%)

STOXX Europe 600 468,58 (+0,33%)

DAX 15.515,83 (+0,27%)

CAC 40 6.669,85 (-0,05%)

FTSE 100 7.217,53 (+0,19%)

SMI 11.942,74 (-0,21%)

AEX 802,49 (+0,72%)

BEL 20 4.200,56 (+0,53%)

FTSE MIB 26.332,99 (+0,25%)

IBEX 35 8.966,30 (+0,67%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen aloten dinsdag flink hoger, na sterke kwartaalrapporten, die beleggers napluizen op signalen van hoe bedrijven omgaan met inflatie en verstoringen van de aanvoerketens.

Het was de vijfde stijging op rij voor de S&P500. Het kwartaalcijferseizoen is nog maar net begonnen en het was dinsdag weer druk met bedrijfscijfers. Omdat grote banken vorige week beter presteerden dan verwacht, ligt de winst per aandeel van bedrijven in de S&P 500 tot nog toe 15 procent hoger dan analisten voorspelden. Zij rekenden vooraf op een gemiddelde winststijging van 28 procent.

"Goede bedrijfscijfers zullen aandelenkoersen de komende weken blijven steunen. De verwachtingen liggen namelijk relatief laag, zodat de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers", verwacht econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.



Marktstrateeg Savita Subramanian van Bank of America Securities waarschuwde echter voor toenemende tegenwind door de problemen in de aanvoerketen, de deltavariant van het coronavirus en aanhoudende inflatoire druk.

Analisten zouden dan ook te optimistisch zijn over de winstmarges, die worden geraakt door de stijgende prijzen, aldus Bank of America. Als de winstmarges volgend jaar tegenvallen kan dit de aandelenmarkten onder druk zetten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade tonen de aandelenmarkten echter veel veerkracht, ondanks dat de fundamenten beginnen af te brokkelen. Aslam denkt dat de richting van de beurzen grotendeels bepaald zal worden door het vermogen van detailhandel en maakindustrie om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen. Daarom zijn de inkoopcijfers eind deze week zeer belangrijk, aldus de marktanalist.

Dinsdag was het rustig op macro-economisch vlak. Voor de openingsbel verschenen cijfers over de woningbouw in de VS. Deze lieten een daling zien voor september, ook voor het aantal afgegeven bouwvergunningen.

Bedrijfsnieuws

Het was een drukke dag met kwartaalcijfers. Voorbeurs openden Johnson & Johnson, Manpower, Procter & Gamble, Halliburton en Philip Morris de boeken. Nabeurs volgt Netflix.

Johnson & Johnson verhoogde na een solide derde kwartaal de outlook voor heel het boekjaar. In het afgelopen kwartaal was de winst beter dan verwacht maar bleef de omzet iets achter. Het aandeel sloot ruim 2 procent hoger.

Manpower boekte over het derde kwartaal beduidend meer winst dan een jaar eerder, maar haalde de inschatting van analisten maar net. De aangepaste winst van 1,93 dollar lag nipt boven de 1,91 dollar waar de markt op rekende. De omzet was onder verwachting. Het aandeel verloor 6,3 procent.

Procter & Gamble behaalde minder winst maar die was wel beter dan verwacht. De omzet steeg ook harder dan verwacht. P&G handhaafde zijn outlook maar verhoogde ook de verwachte kosten voor grondstoffen en vervoer. Het bedrijf berekent de hogere kosten door aan de klant via prijsverhogingen van bepaalde producten. het aandeel verloor 1,2 procent.

Sigarettenfabrikant Philip Morris zag zowel de winst en omzet stegen maar de bovenkant van de winstverwachting werd neerwaarts bijgesteld. Het aandeel daalde 1,7 procent.

Nabeurs was het de beurt aan Netflix. In het derde kwartaal meldde de streamingdienst 4,4 miljoen nieuwe abonnees, geholpen door het enorme succes van de serie Squid Game. Analisten voorspelden 3,8 miljoen nieuwe abonnees. Het aandeel steeg in de handel nabeurs 0,6 procent, nadat het in de reguliere handel vrijwel vlak was gesloten.

S&P 500 index 4.519,63 (+0,74%)

Dow Jones index 35.457,31 (+0,56%)

Nasdaq Composite 15.129,10 (+0,71%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag hoger.



Nikkei 225 29.293,11 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.595,64 (+0,1%)

Hang Seng 26.130,72 (+1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1651. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1643 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1639 op de borden.

USD/JPY Yen 114,52

EUR/USD Euro 1,1651

EUR/JPY Yen 133,44

MACRO-AGENDA:

08:00 Producentenprijzen - September (Dld)

08:00 Inflatie - September (VK)

08:00 Producentenprijzen - September (VK)

11:00 Inflatie - September def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)



BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Nestle - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Roche - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

08:00 Deliveroo - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 PPG Industries - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers derde kwartaal (VS)