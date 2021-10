CEO Hilgerdernaar vertrekt bij Ctac Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Henny Hilgerdernaar stopt per 1 november als CEO van Ctac. Dat heeft de raad van commissarissen in overeenstemming met Hilgerdernaar besloten. Ctac presenteerde eerder dit jaar een strategie update en zowel de raad van commissarissen als de CEO zelf vinden het een goed moment voor nieuw leiderschap. "Samen met Henny zijn we tot de conclusie gekomen dat het nu tijd is voor nieuw leiderschap, dat met frisse ideeën de ingezette koers verder kan aanscherpen." Hilgerdernaar was vanaf het begin in 1994 betrokken bij de oprichting en uitbouw van Ctac. Hij was CEO van 2001 tot en met 2005 en werd dat opnieuw in 2010. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een complete aanbieder van ICT-oplossingen met ruim 450 medewerkers. Financieel Pieter-Paul Saasen zal per direct de taken van de CEO waarnemen tot er een definitieve opvolging is geregeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.