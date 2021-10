Nedap waarschuwt voor impact van verstoringen aanvoerketen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet geboekt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en handhaaft vooralsnog zijn outlook voor heel 2021, ondanks de nadrukkelijke gevolgen van de problemen in de aanvoerketen. Dit meldde het bedrijf uit Groenlo dinsdag nabeurs in een kwartaaalupdate. In het derde kwartaal steeg de omzet met 13 procent op jaarbasis en droegen vrijwel alle marktgroepen bij aan de omzetgroei, aldus Nedap. Dit ondanks het "dempend effect op de omzetontwikkeling" van de verstoringen in de leveringsketen. De terugkerende omzet steeg in het derde kwartaal met 19 procent op jaarbasis en bedraagt nu 28 procent van de totale omzet. Gemeten over de eerste negen maanden van 2021, steeg de omzet van Nedap met 9 procent op jaarbasis. Verstoringen aanvoerketen Bij de halfjaarcijfers in juli gaf Nedap al aan dat de impact van de schaarste van componenten in de tweede jaarhelft zou toenemen. Toch blijft "de vraag naar de Nedap-proposities onverminderd groot", aldus het bedrijf. "Wel is de verwachting dat de verstoringen in de supply chain nadrukkelijke gevolgen hebben voor de levertijden in het vierde kwartaal, met een onvoorspelbaar effect op de omzetontwikkeling", aldus Nedap, dat er vooralsnog op blijft rekenen dat de omzet in 2021 zal stijgen ten opzichte van 2020. Het aandeel Nedap sloot dinsdag vlak op 62,50 euro. Bron: ABM Financial News

