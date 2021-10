AEX op hoogste stand ooit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gesloten op de hoogste stand ooit. Bij een record slotstand van 802,49 punten steeg de AEX 0,7 procent. De Europese beurzen konden zich vanochtend al optrekken aan het hogere slot op Wall Street van maandag en werden vanmiddag gesteund door opnieuw een groene opening in New York. De AEX deed het dankzij zwaargewichten als ASML, Philips, Adyen en Prosus beter dan omringende aandelenmarkten. Het Amerikaanse cijferseizoen is inmiddels op stoom en verloopt tot nog toe beter dan verwacht. Op het Damrak wordt het de komende dagen drukker. Woensdag openen onder meer AkzoNobel en AEX-zwaargewicht ASML de boeken. Vor Akzo wordt een zwakker derde kwartaal verwacht, onder meer vanwege de hogere grondstoffenprijzen. Na een recent gehouden beleggersdag zullen de resultaten van ASML volgens analisten weinig spektakel opleveren. Kijkend naar het algemene beeld voor de financiële markten, rekenen kenners in de komende weken en maanden op meer volatiliteit vanwege de zorgen en twijfels over de hoge inflatie, economische groei en mogelijke monetaire verkrapping van centrale banken. Investment manager Simon Wiersma van ING waarschuwt daarbij ook voor meer omzet- en winstwaarschuwingen van bedrijven in de maakindustrie, vanwege de voortdurende problemen in de aanvoerketens. "De verwachting is, dat die problemen helaas ook niet snel zullen zijn opgelost", aldus Wiersma. Ondertussen laait het coronavirus weer op. "Een nieuwe coronagolf zou het economische-groeiherstel verder kunnen verzwakken", aldus de investment manager van ING. Het is voor beleggers belangrijk dat ze zich niet laten leiden "door de waan van de dag", maar hun lange termijn-doelstelling voor ogen te houden, aldus Wiersma. Dinsdag was het rustig op macro-economisch vlak. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1639. De WTI-olieprijs noteerde ruim een half procent hoger, waardoor een vat nu 82,99 dollar kost. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Prosus dik 3 procent en Unibail-Rodamco-Westfield zelfs bijna 4 procent. Philips herstelde van de koersval maandag die ontstond na het publiceren van de kwartaalcijfers en steeg vandaag ook ruim 3 procent. ASML en Adyen stegen 1 tot 2 procent. Randstad was hekkensluiter, met een verlies van bijna 3 procent. Sectorgenoot ManpowerGroup stond in de VS onder druk na het bekendmaken van de resultaten. In de AMX won Arcadis bijna 3 procent en Alfen zo'n 2 procent. Air France-KLM leverde meer dan 3 procent in na een koersdoelverlaging door Berenberg. Onder de kleinere aandelen daalde CM.com na cijfers 3,5 procent, na aanvankelijk hoger te zijn geopend. Het mobiele betaal- en communicatieplatform boekte een flink hogere omzet in het derde kwartaal en handhaafde de eerder dit jaar al verhoogde outlook voor heel 2021. Kempen sprak van weinig verrassende cijfers, maar vermoedt wel dat de analistenconsensus voor zowel dit als volgend jaar omlaag zal gaan. Het lokaal genoteerde Lavide liep ruim 11 procent terug na cijfers. Lavide behaalde in de eerste zes maanden van dit jaar winst. De zwarte cijfers zijn te danken aan een in 2020 afgeboekte vordering op voormalig CEO Salar Azimi. Het bestuur heeft de exclusieve overeenkomst met de NZB inmiddels verlengd tot 1 januari 2022, met een optie tot een verdere verlenging tot 1 april 2022. Lavide meldde ook nog een claim van Amélie Holding en een geschil met ING Bank over de invulling van de bancaire relatie. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam ruim een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

