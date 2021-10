Aandeelhouders Neways niet akkoord met voorwaarden bod Infestos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Neways zijn bij hun buitengewone vergadering niet of niet geheel akkoord gegaan met bepaalde voorwaarden van het overnamebod van Infestos. Dat maakten de bedrijven dinsdag bekend. De vergadering nam niet, of niet geheel, de resoluties over met betrekking tot de herstructurering na de afronding van de juridische fusie en met de aanpassing van de statuten. Dit betekent dat aan één van de voorwaarden voor een geslaagd bod niet zal worden voldaan, voordat de aanmeldingstermijn afloopt op 27 oktober. Het plan van Infestos is om eventueel alleen de activiteiten over te nemen, vervolgens de vennootschap te liquideren, waarna de minderheidsaandeelhouders een uitkering in contanten krijgen. Infestos laat weten dat het deze voorwaarde kan laten vervallen en heeft nog niet besloten of de stemming van de aandeelhouders gevolgen heeft voor het bod. De bieder doet het bod gestand als tenminste 60 procent van de aandelen zich aanmeldt, maar kan het ook doorzetten bij een aanmelding van minimaal 50,01 procent van de aandelen. Als Infestos het bod gestand doet, zullen Erwin Riefel en Frank Van Roij benoemd worden als commissarissen. Het bod van 14,55 euro per aandeel in contanten loopt tot eind oktober en wordt gesteund door het bestuur van Neways. Eerder wilde VDL 13 euro per aandeel betalen, maar daar ging Infestos overheen. Bron: ABM Financial News

