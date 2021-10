Nieuwe unicorn in aantocht: GlobalFoundries Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) GlobalFoundries, de joint venture tussen AMD en Advanced Technology Investment Company, wil met zijn aanstaande beursgang op Wall Street tot 1,55 miljard dollar ophalen. Dit bleek dinsdag uit een nieuw document die het bedrijf heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities And Exchange Commission. GlobalFoundries geeft 33 miljoen aandelen uit en aandeelhouder Mubadala Investment nog eens 22 miljoen. De uitgifteprijs ligt op 42 tot 47 dollar per aandeel. Na de IPO op de Nasdaq heeft Mubadala nog 89,4 procent van de uitstaande aandelen in handen. Het totaal uitstaande aandelen zou GlobalFoundries dan waarderen op ruim 25 miljard dollar, uitgaande van de bovenkant van de bandbreedte van 42 tot 47 dollar per aandeel. Uit de documenten ingediend bij de SEC blijft dat de omzet van GlobalFoundries in 2020 daalde naar minder dan 4,9 miljard dollar. In 2019 was dit nog 5,8 miljard dollar. Het verlies bedroeg in beide jaren circa 1,4 miljard dollar. Eerder deze maand werd al bekend dat GlobalFoundries een notering aan de Nasdaq ambieerde. Bron: ABM Financial News

