Wall Street richting hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Richting de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 0,4 procent hoger.

Het is een drukke dag qua bedrijfscijfers. Het Amerikaanse cijferseizoen trapte vorige week af met de grote banken, die over het algemeen beter presteerden dan verwacht. Mede daardoor ligt de gemiddelde winst per aandeel van bedrijven in de S&P 500 die hun cijfers al rapporteerden tot nog toe 15 procent hoger dan analisten voorspelden, aldus Credit Suisse.

"Goede bedrijfscijfers zullen aandelenkoersen de komende weken blijven steunen. De verwachtingen liggen namelijk relatief laag, zodat de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers", verwacht econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Voor de S&P 500 verwachten analisten voor het derde kwartaal een gemiddelde winststijging van ongeveer 28 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020.

Marktstrateeg Savita Subramanian van Bank of America Securities waarschuwt echter voor toenemende tegenwind door de problemen in de aanvoerketen, de deltavariant van het coronavirus en een aanhoudende inflatoire druk.

Analisten zouden dan ook te optimistisch zijn over de ontwikkeling van de winstmarges, die worden geraakt door hogere kosten als gevolg van de stijgende prijzen, aldus Bank of America. Als de winstmarges in 2022 lager uitkomen dan verwacht, zet dit de aandelenmarkten vermoedelijk ook onder druk.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade tonen de aandelenmarkten momenteel echter extreem veel veerkracht en vallen ze niet aanzienlijk terug, hoewel de fundamenten beginnen af te brokkelen.

Aslam denkt dat de richting van de beurzen grotendeels bepaald zal worden door het vermogen van de detailhandel en maakindustrie om op een effectieve manier om te gaan met de problemen in de aanvoerketen, om zo het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen. Daarom worden de inkoopdata die eind deze week verschijnen zeer belangrijk, aldus de marktanalist.

Dinsdag is het rustig op macro-economisch vlak. Voor de openingsbel verschenen cijfers over de woningbouw in de VS. In september daalde de woningbouw met 1,6 procent, waar een afname met 0,3 procent was voorzien. Het aantal afgegeven bouwvergunningen nam met 7,7 procent af.

De euro/dollar noteert richting de openingsbel op 1,1650. De WTI-olieprijs stijgt bijna een procent, waardoor een vat nu 83,07 dollar kost.

Bedrijfsnieuws

Het is een drukke dag met kwartaalcijfers. Voorbeurs openden Johnson & Johnson, Manpower, Procter & Gamble, Halliburton en Philip Morris de boeken.

Johnson & Johnson verhoogde na een solide derde kwartaal de outlook voor heel het boekjaar. In het afgelopen kwartaal was de winst beter dan verwacht maar bleef de omzet iets achter. Het aandeel lijkt licht hoger te openen.

Procter & Gamble behaalde in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een lagere winst maar die was wel beter dan verwacht. De omzet steeg harder dan verwacht. P&G handhaafde zijn outlook maar verhoogde wel zijn verwachte kosten voor grondstoffen en vervoer. Ook gaat het de hogere kosten doorberekenen aan de klant via prijsverhogingen van bepaalde producten. het aandeel noteert voorbeurs 2 procent lager.

Sigarettenfabrikant Philip Morris presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht. Zowel de winst en omzet stegen. Het bedrijf scherpte verder zijn outlook aan, waarmee de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte voor de winst neerwaarts werd bijgesteld. Het aandeel lijkt 2 procent te verliezen bij de opening.

ManpowerGroup heeft over het derde kwartaal van 2021 beduidend meer winst geboekt dan een jaar eerder, maar haalde de inschatting van analisten net aan. De aangepaste winst van 1,93 dollar lag nipt boven de 1,91 dollar waar de markt op rekende. De omzet was echter onder verwachting. Het aandeel verliest voorbeurs 7 procent.

Halliburton presteerde in het derde kwartaal gemengd. De aangepaste winst per aandeel van 0,28 dollar was net boven de verwachting, terwijl de omzet teleur stelde. Het aandeel lijkt 1,5 procent lager te openen.

Vanavond is het de beurt aan Netflix. Voor het derde kwartaal rekent de streamingdienst op 3,5 miljoen nieuwe abonnees. Analisten voorspellen 3,8 miljoen nieuwe abonnees. In het tweede kwartaal lag de nieuwe aanwas op 1,54 miljoen. Voorbeurs stijgt het aandeel licht.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten. De S&P 500 steeg 0,3 procent bij een slot van 4.486,46 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent tot 35.258,61 punten en de Nasdaq won 0,8 procent en eindigde op 15.021,81 punten.