Futures voorspellen hogere opening Wall Street

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 0,3 procent hoger. De beurzen in New York verwerkten maandag tegenvallende macrocijfers uit China, waar de groei in het derde kwartaal achterbleef bij de verwachtingen. In aanloop naar een aantal drukke dagen qua kwartaalcijfers, wisten de S&P 500 en Nasdaq in het groen te blijven. De Dow Jones index daalde licht. "Goede bedrijfscijfers zullen aandelenkoersen de komende weken blijven steunen. De verwachtingen liggen namelijk relatief laag, zodat de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers", verwacht econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Voor de S&P 500 verwachten analisten voor het derde kwartaal een gemiddelde winststijging van ongeveer 28 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade tonen de aandelenmarkten extreem veel veerkracht en vallen ze niet aanzienlijk terug, hoewel de fundamenten beginnen af te brokkelen. Aslam denkt dat de richting van de beurzen grotendeels bepaald zal worden door het vermogen van de detailhandel en maakindustrie om op een effectieve manier om te gaan met de problemen in de aanvoerketen, om zo het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen. Daarom worden de inkoopdata die eind deze week verschijnen zeer belangrijk, aldus de marktanalist. Dinsdag is het rustig op macro-economisch vlak. Voor de openingsbel verschijnen cijfers over de woningbouw in de VS. De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,1662. De WTI-olieprijs stijgt ruim een procent, waardoor een vat nu 83,41 dollar kost. Bedrijfsnieuws Het wordt een drukke dag met kwartaalcijfers. Voorbeurs openen Johnson & Johnson, Manpower, Procter & Gamble, Halliburton en Philip Morris de boeken. Vanavond is het de beurt aan Netflix. Voor het derde kwartaal rekent de streamingdienst op 3,5 miljoen nieuwe abonnees. Analisten voorspellen 3,8 miljoen nieuwe abonnees. In het tweede kwartaal lag de nieuwe aanwas op 1,54 miljoen. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten. De S&P 500 steeg 0,3 procent bij een slot van 4.486,46 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent tot 35.258,61 punten en de Nasdaq won 0,8 procent en eindigde op 15.021,81 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.