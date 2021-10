Europese beurzen onveranderd rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag dichtbij de slotnoteringen van maandag in een afwachtende markt die zich opmaakt voor een cijferseizoen dat deze week goed op gang komt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een stijging van 0,1 procent op 466,20 punten. De Duitse DAX liet een plusje zien van nog geen 0,1 procent op 15.480,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde onveranderd met een stand van 6.673,39 punten. De Britse FTSE noteerde dinsdag vlak op 7.205,76 punten.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag alleen de cijfers over woningbouw en bouwvergunningen over september. Sprekers zijn dinsdag onder andere bestuurders van de Europese Centrale Bank, Fabio Panetto en Philip Lane. Van de Federal Reserve treden de voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic aan, gevolgd door Fed-bestuurder Christopher Waller.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 82,67 dollar, terwijl voor een november-future Brent 85,00 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1660. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1648 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1612 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen, na sterke verkoopcijfers van 5G-apparatuur in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika, die enigszins de flinke omzetdaling in China konden compenseren. De koers van het aandeel noteerde in Stockholm 0,4 procent lager.

Danone heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet geboekt en de outlook voor dit jaar gehandhaafd. De koers van het aandeel noteerde 2,1 procent lager.

Delivery Hero heeft een minderheidsbelang genomen in de Duitse bezorgdienst Gorillas. De koers van het aandeel noteerde 1,6 procent hoger.

In Parijs was de koers van het aandeel Danone met zijn verlies onder de hoofdaandelen de enige blikvanger, in Frankfurt was dit de koers van het aandeel Deutsche Post dat 2,2 procent opliep.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 steeg maandag 0,3 procent bij een slot van 4.486,46 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent tot 35.258,61 punten en de Nasdaq won 0,8 procent en eindigde op 15.021,81 punten.