Valuta: dollar rap omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag op zijn technische weerstandsniveau van 1,1650 dollar, waarmee de dollar een snelle duikeling maakte.

"Het is dollarzwakte, dat we nu zien", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury van dinsdag tegen ABM Financial News. "En dat lijkt veel te maken te hebben met de verwachting dat de Federal Reserve zijn tapermoment uitstelt en met de niet al te beste productiecijfers uit de Amerikaanse industrie over september die maandag naar buiten kwamen", aldus Van der Meer.

De industriële productie van de Verenigde Staten daalde op maanbasis met 1,3 procent, terwijl er juist was gerekend op een plus van 0,2.

Van der Meer vond de zwakte van de dollar redelijk onverwacht. "Het leek er zelfs even op dat de euro zou doorstijgen naar 1,1700 dollar, maar dat bleef uit. Het is technisch gezien wel het eerstvolgende weerstandsniveau. Overigens blijft de bandbreedte voor de euro daarmee nog altijd beperkt", aldus Van der Meer.

Voor vandaag is volgens de handelaar van Ebury met name de agenda van sprekers van belang. Daarop staan onder andere bestuurders van de Europese Centrale Bank, Fabio Panetto en Philip Lane.

Van de Federal Reserve treden de voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic aan, gevolgd door Fed-bestuurder Christopher Waller.

Voor later in de week kijkt Van der Meer uit naar het inflatierapport van september uit het Verenigd Koninkrijk van woensdag. "Dit zou de verwachtingen over een renteverhoging in 2021 kunnen bevestigen. Voor het Britse pond lijkt dit inmiddels al heel aardig te zijn ingeprijsd. Vrijdag krijgen we de PMI-indicatoren voor economische activiteit in de eurozone. Die geven een actueel beeld van het economisch herstel", aldus de handelaar dinsdag. Ook staan er deze week inflatiecijfers voor heel de eurozone op de rol.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag alleen de cijfers over woningbouw en bouwvergunningen over september.

De euro noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 1,1662 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8454 Britse pond. Het Britse pond won dinsdag 0,5 procent en noteerde op 1,3795 dollar.