Beursupdate: Prosus en Unibail aan kop op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 799,91 punten.

"Hoop op meevallende kwartaalcijfers geeft beleggers moed", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Het overwegend positieve slot op Wall Street bepaalt vanmorgen het beeld", zo vulde hij aan.

Op maandag sloten de Amerikaanse beurzen nog overwegend hoger. De stemming kreeg volgens ING steun van een hoger dan verwachte stand van de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers. De NAHB-index steeg deze maand onverwacht van 76 naar 80 punten, waar een daling naar 75 was verwacht. "Met de huizenmarkt in de VS zit het dus nog wel snor", aldus Wiersma.

Zorgen en twijfels over de economische groei, de inflatie en de beleidsaanpassingen van centrale banken zullen naar verwachting van ING de komende weken en maanden leiden tot meer en sterkere volatiliteit op de financiële markten. "Maar beleggers lijken zich daar nu even niet druk om te maken", aldus analisten van SEB.

"Beleggers hopen op een goed kwartaal voor bedrijven en dat de groei ook nog in de komende kwartalen robuust zal zijn. Bovendien komen we snel in de periode november tot april, waarin de aandelenmarkten historisch gezien goed presteren", aldus SEB.

"De vraag is nu of de beurzen binnen de bandbreedte blijven waarin we al sinds juli zitten, of dat het positieve momentum van de afgelopen weken zal aanhouden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1658. De olieprijzen stegen met 1,0 procent verder. Vanmiddag volgen nog Amerikaanse woningbouwcijfers.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Prosus 2,0 procent en Unibail-Rodamco-Westfield 2,9 procent. Philips daalde nog eens 0,4 procent, nadat het aandeel op maandag al aan waarde inleverde na cijfers. KPN verloor 0,7 procent.

In de AMX won AMG 1,8 procent en Alfen 1,0 procent. Air France-KLM leverde 1,0 procent in, na een kleine koersdoelverlaging door Berenberg.

Onder de kleinere aandelen daalde CM.com na cijfers 3,7 procent, na aanvankelijk hoger te zijn geopend. Het mobiele betaal- en communicatieplatform boekte een flink hogere omzet in het derde kwartaal en handhaafde de eerder dit jaar al verhoogde outlook voor heel 2021.

Het lokaal genoteerde Lavide liep 7,1 procent terug na cijfers. Lavide behaalde in de eerste zes maanden van dit jaar winst. De zwarte cijfers zijn te danken aan een in 2020 afgeboekte vordering op voormalig CEO Salar Azimi. Het bestuur heeft de exclusieve overeenkomst met de NZB inmiddels verlengd tot 1 januari 2022, met een optie tot een verdere verlenging tot 1 april 2022. Lavide meldde ook nog een claim van Amélie Holding en een geschil met ING Bank over de invulling van de bancaire relatie.