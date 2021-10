Beursblik: omzetgroei Sligro voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers op donderdag. ING verwacht dat de omzet van Sligro in het afgelopen kwartaal uitkwam op 624 miljoen euro, hetgeen een stijging op jaarbasis zou betekenen van 14 procent. Nederland zal volgens ING 580 miljoen euro bijdragen aan de omzet en België 44 miljoen euro. De analistenconsensus is iets terughoudender en verwacht gemiddeld een totale omzet van 595 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2019, dus voor de coronacrisis, boekte Sligro nog een omzet van 605 miljoen euro. Bij publicatie van de halfjaarcijfers zei Sligro zich te gaan richten op een verder herstel van de verschillende klantsegmenten in de loop van de tweede jaarhelft. "Bij toenemende volumes zullen de structurele kostenverlagende maatregelen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd ook zichtbaar worden in de resultaten." Sligro zei een sterk herstel te zien bij de consumentendivisies en sloot niet uit dat deze in de tweede jaarhelft weer op het niveau van voor de coronacrisis zullen komen. Sligro voorzag ook een toename van de inflatie, aangezien de schaarste in grondstoffen en personeel een prijsopdrijvend effect zal hebben. "In de huidige markt kunnen we dat in de keten wel grotendeels doorgeven al zal dat met enige vertraging zijn", zei Sligro in juli dit jaar. ING heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 19,00 euro. Bron: ABM Financial News

