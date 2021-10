Beursbik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASML stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor ASML stevig verhoogd, van 720,00 naar 925,00 met een herhaling van het koopadvies. Analist Michael Roeg besloot in aanloop naar de kwartaalupdate van ASML op woensdag zijn koersdoel te verhogen. Hij verhoogde dan ook zijn taxaties met meer dan 25 procent. Vanaf nu waardeert Roeg de hardware en de service-activiteiten apart. De eerste divisie schat hij in op 625 euro per aandeel en de tweede op 300 euro per aandeel. ASML staat ook op de favorietenlijst van Degroof. "Als elke chip die is gemaakt op een machine van ASML zou ophouden te functioneren, dan zou de mensheid letterlijk worden teruggeworpen naar de middeleeuwen", schreef Roeg. ASML zit dan ook vrijwel in elk apparaat, betoogde de analist. Bron: ABM Financial News

