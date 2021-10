Vooruitblik AkzoNobel: analisten voorzien zwakker derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft een zwakker derde kwartaal achter de rug. Dit bleek dinsdag uit een vooruitblik op de resultaten van het Nederlandse verf- en coatingsbedrijf door Deutsche Bank, dat tevens het koersdoel met 2 euro verlaagde naar 100,00 euro. Deutsche Bank voorziet voor het afgelopen kwartaal een afname van het bedrijfsresultaat (EBIT) met 30 procent op jaarbasis tot 249 miljoen euro als gevolg van hogere grondstofprijzen en logistieke verstoringen. Qua volumes verwacht de bank een vlakke trend en dat geldt ook voor de zogeheten mix-effecten, hetgeen strookt met de mededelingen van het management op de onlangs gehouden beleggersdag. AkzoNobel heeft inmiddels een consensus gepubliceerd waar de taxaties van elf analisten voor het derde kwartaal in zijn verwerkt. In die consensus komt de omzet over het derde kwartaal naar verwachting uit op 2.347,8 miljoen euro tegen 2.276 miljoen euro een jaar eerder. Het EBITDA-resultaat beloopt naar verwachting 330,9 tegen 439 miljoen euro en het EBIT-resultaat 243,8 tegen 353 miljoen euro. Het nettoresultaat kan volgens de analisten uitkomen op 160,1 miljoen euro, tegen 220 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020. Deutsche Bank hanteert het advies Houden advies op AkzoNobel. AkzoNobel publiceert de resultaten over het derde kwartaal woensdag voorbeurs. Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,7 procent lager op 94,80 euro. Update: om consensus toe te voegen. Bron: ABM Financial News

