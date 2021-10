Portefeuillebedrijf MKB Nedsense neemt SK Lifttechniek over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Axess, een portefeuillebedrijf van MKB Nedsense, heeft een overeenkomst bereikt over de overname van liftenspecialist SK Lifttechniek. Dit maakte MKB Nedsense dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. SK Lifttechniek is net als Axess gespecialiseerd in levering en montage van personen-, platform– en goederenliften. Axess heeft de activa van SK Lifttechniek verworven van de curator en zal de activiteiten doorstarten. De overname van SK Lifttechniek past in het streven van Axess om in te spelen op de toenemende vraag naar woonhuisliften, waardoor met name ouderen en mensen met een fysieke handicap langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen, aldus MKB Nedsense. "Axess verbreedt met deze stap haar productenpallet en versterkt haar marktpositie." Bron: ABM Financial News

