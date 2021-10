Ericsson overtreft winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Ericsson heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen, na sterke verkoopcijfers van 5G-apparatuur in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika, die enigszins de flinke omzetdaling in China konden compenseren. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur. In het afgelopen kwartaal werd een nettowinst geboekt van bijna 5,8 miljard kroon, omgerekend 578 miljoen euro, ten opzichte van 5,4 miljard kroon een jaar eerder. De omzet liep met 2,1 procent terug tot 56,3 miljard kroon na een flinke omzetdaling in China. Ericsson waarschuwde voor problemen in de aanvoerketen richting het einde van het derde kwartaal, die een risico blijven vormen. De onderneming waarschuwde ook voor vertragingen bij leveringen aan klanten, en dus voor omzetdruk. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een nettowinst van slechts 4,9 miljard kroon bij een omzet van 58,3 miljard kroon. Ericsson waarschuwde al eerder dat het Zweedse verbod op het gebruik van Chinese apparatuur in het land zou kunnen leiden tot een vergelding van China. Dinsdag zei de Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur dat de omzet uit netwerk en digitale diensten in China met maar liefst 3,6 miljard kroon terugviel. "Als gevolg van ons teruglopende marktaandeel in China, zijn we van plan om vanaf het lopende kwartaal onze organisatie te herschikken, hetgeen de herstructureringskosten zal opvoeren", aldus CEO Borje Ekholm. De totale verkopen van netwerkapparatuur liep op jaarbasis met 3 procent terug in het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

