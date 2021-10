Licht hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent lager op 796,74 punten.

De Amsterdamse beurs gaat vermoedelijk, net als omliggende beurzen, positief van start, na een overwegend hoger slot op Wall Street maandagavond en winsten in Azië vanochtend.

"Het was niet bepaald een goede start van de week voor de Europese beurzen, maar na enkele sterke winstdagen eind vorige week was een stapje terug geen verrassing", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Tegenvallende groeicijfers uit China waren het perfecte excuus om wat aandelen te verkopen. Maar een grote verrassing waren de cijfers niet voor iedereen die in de afgelopen weken heeft gelet op de ontwikkelingen in de Chinese economie."

"De vraag is nu of de beurzen binnen de bandbreedte blijven waarin we al sinds juli zitten of dat het positieve momentum van de afgelopen weken zal aanhouden", aldus Hewson.

De S&P 500 en Nasdaq-index stegen maandag wel, geholpen door enthousiasme van beleggers over de start van het cijferseizoen, waarin de markt een beeld hoopt te krijgen van hoe bedrijven met de inflatie en problemen in de aanvoerketen omgaan. De Dow Jones-index liep juist licht terug.

De sterke start van het cijferseizoen in de Verenigde Staten, heeft wat nervositeit onder beleggers weg kunnen nemen. Circa 81 procent van de bedrijven uit de S&P 500 dat al met cijfers kwam overtrof de verwachtingen voor de winst per aandeel, zo blijkt uit cijfers van FactSet.

Maandag was het rustig qua kwartaalcijfers, maar later in de week wordt het drukker. Onder meer Johnson & Johnson, Netflix, IBM, Intel en Tesla openen de boeken.

"Veel bedrijven wijzen op een sterke vraag en we kunnen leven met een situatie waarin de vraag sterk blijft en de problemen in de aanvoerketen aanhouden, omdat deze problemen uiteindelijk wel opgelost worden", aldus strateeg Christopher Harvey van Wells Fargo Securities. "We proberen nu in te schatten of de grootste problemen achter de rug zijn en of de grootste klap dus is geweest."

"Goede bedrijfscijfers zullen aandelenkoersen de komende weken blijven steunen. De verwachtingen liggen namelijk relatief laag, zodat de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers", aldus econoom Luc Aben van Van Van Lanschot Kempen.

Voor de S&P 500 verwachten analisten voor het derde kwartaal een gemiddelde winststijging van ongeveer 28 procent tegenover het derde kwartaal van 2020.

"Dat is weliswaar fors, maar minder sterk dan de cijfers in het tweede kwartaal conform het lagere toerental waarnaar het economische herstel schakelde", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 82,44 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. "Het wordt duidelijk dat de hoge energieprijzen al zorgen voor een economische vertraging in landen als China dus ik denk dat we op onze hoede moeten zijn voor tekenen dat de vraag onder druk komt te staan, zeker wanneer de prijzen zo hard blijven stijgen", aldus analist Phil Flynn van Price Futures Group. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,4 procent hoger.

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1647. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag werd de munt verhandeld op 1,1612.

Bedrijfsnieuws

De Britse toezichthouder Ofgem heeft Shell Energy Retail aangewezen om de klanten van Pure Planet, Daligas en Colorado Energy over te nemen, nadat deze bedrijven noodgedwongen de handdoek in de ring moesten gooien. In totaal gaat het om ruim 252.000 klanten die moeten overstappen. Die worden volgens Ofgem in de komende dagen benaderd over de wijziging. Handerlaar Bert van der Pol van Today's Group wees verder nog op een koopadvies van HSBC voor Shell.

Deutsche Bank verlaagde de koersdoelen voor Philips en Just Eat Takeaway, maar verhoogde die voor Euronext. CM.com heeft in het derde kwartaal een flink hogere omzet geboekt en handhaafde de eerder dit jaar al verhoogde outlook voor heel 2021. CM.com merkte op dat de vergelijkingsbasis in de tweede jaarhelft uitdagender is. En de normalisatie van de coronasituatie zal ook in het vierde kwartaal doorzetten, voorziet het bedrijf. Dat laatste is wel goed nieuws voor de inkomsten uit de reis- en evenementenbranche, aldus CM.com.

Lavide heeft in de eerste zes maanden van dit jaar winst behaald. De zwarte cijfers zijn te danken aan een in 2020 afgeboekte vordering op voormalig CEO Salar Azimi.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,3 procent bij een slot van 4.486,46 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent tot 35.258,61 punten en de Nasdaq won 0,8 procent en eindigde op 15.021,81 punten.