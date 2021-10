Meer omzet voor Danone Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet geboekt en de outlook voor dit jaar gehandhaafd. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een tussentijds handelsbericht van het Franse voedingsbedrijf. De omzet steeg met 5,8 procent naar bijna 6,2 miljard euro. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 3,8 procent. De volumes daalden met 0,8 procent, maar hogere prijzen zorgen voor de groei. Aandeleninkoop Van het lopende inkoopprogramma van in totaal 800 miljoen euro, heeft het bedrijf per 15 oktober van dit jaar 673 miljoen euro afgerond. Outlook Danone herhaalde de outlook voor het hele jaar. Het voedingsconcern verwacht in de tweede helft van het jaar weer winstgevende groei te kunnen realiseren, terwijl de terugkerende operationele marge naar verwachting min of meer overeenkomt met die in 2020. Wel sprak Danone dinsdag nog van onzekerheden voor de korte termijn, terwijl de heropening van economieën naar verwachting doorzet nu de vaccinatieprogramma's doorlopen. Daarnaast voorziet het bedrijf een breedgedragen versnelling in de prijsstijgingen voor melk, ingrediënten, verpakkingen en logistiek. Bron: ABM Financial News

