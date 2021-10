Delivery Hero investeert in Gorillas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft een minderheidsbelang genomen in de Duitse bezorgdienst Gorillas. Dit maakte Delivery Hero dinsdag voorbeurs bekend. Omgerekend steekt Delivery Hero 200 miljoen euro in Gorillas. Daarvoor krijgt het een belang van ongeveer 8 procent. Aan de zogeheten series C investeringsronde namen ook Tencent, Coatue, DST en Dragoneer deel. De ronde was in totaal goed voor een investering van bijna 1 miljard dollar, wat de waardering van Gorillas op 2,1 miljard dollar brengt. Het bedrijf werd pas in 2020 opgericht en is nu al actief in negen landen, waaronder België en Nederland. In de afgelopen zes maanden werden 4,5 miljoen orders verwerkt door Gorillas. De dienst belooft bezorging binnen 10 minuten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.