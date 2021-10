Britse toezichthouder kiest voor Shell Energy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Britse toezichthouder Ofgem heeft Shell Energy Retail aangewezen om de klanten van Pure Planet, Daligas en Colorado Energy over te nemen, nadat deze bedrijven noodgedwongen de handdoek in de ring moesten gooien. Dit werd maandag bekend. In totaal gaat het om ruim 252.000 klanten die moeten overstappen. Die worden volgens Ofgem in de komende dagen benaderd over de wijziging. Shell verwelkomde op de eigen site de nieuwe klanten. Ofgem koos voor Shell Energy, omdat deze de beste deal voor de getroffen klanten bood. Bron: ABM Financial News

