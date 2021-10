Stevige omzetgroei voor CM.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het derde kwartaal een flink hogere omzet geboekt en handhaafde de eerder dit jaar al verhoogde outlook voor heel 2021. Dat maakte het mobiele betaal- en communicatieplatform dinsdagochtend bekend. CEO Jeroen van Glabbeek van CM.com sprak van een aanhoudend sterke groei, die leidde tot een hogere omzet en winst. De topman bleek vooral te spreken over de samenwerking bij de Grand Prix in Zandvoort. "Tijdens dit evenement konden we de vele voordelen van ons platform laten zien aan bedrijven en evenementenorganisaties", aldus de topman. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 51 procent naar 58,2 miljoen euro. De kernomzet, dat wil zeggen de inkomsten uit CPaaS, betalingen en platforms, steeg zelfs met 54 procent tot 56,4 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg de kernomzet met 80 procent tot 164,1 miljoen euro. CPaaS was afgelopen kwartaal goed voor een omzetgroei van 67 procent. Bij betalingen steeg de waarde van de verwerkte betalingen met 40 procent naar 229 miljoen euro en bij Platform ging het om een groei van 89 procent tot 20,4 miljoen euro aan jaarlijkse terugkerende omzet. De brutowinst bedroeg 16,2 miljoen euro, tegen 9,1 miljoen euro een jaar eerder bij een marge van 29 procent. Vorig jaar kwam de marge uit op 25 procent. CM.com verhoogde in juli van dit jaar de outlook voor heel 2021. Deze outlook werd vanochtend gehandhaafd. Het bedrijf mikt daarmee op een jaaromzet van 220 tot 240 miljoen euro, goed voor een jaargroei van 55 tot 69 procent. Aanvankelijk werd nog gerekend op 205 tot 225 miljoen euro. CM.com merkte op dat de vergelijkingsbasis in de tweede jaarhelft uitdagender is. En de normalisatie van de coronasituatie zal ook in het vierde kwartaal doorzetten, voorziet het bedrijf. Dat laatste is wel goed nieuws voor de inkomsten uit de reis- en evenementenbranche, aldus CM.com. Bron: ABM Financial News

