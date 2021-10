Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 82,44 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. Een vat Brent olie werd bijna een procent goedkoper rond 84 dollar en zakte daarmee terug nadat voor het weekend nog een niveau van 85 dollar werd bereikt. Ook het termijncontract voor aardgas daalde maandag. Analist Phil Flynn van Price Futures Group verwacht de komende tijd meer volatiliteit in de oliemarkten. Maandag schommelde WTI tussen kleine stijgingen en dalingen. Uit China verschenen teleurstellende groeidata. In het derde kwartaal groeide de Chinese economie met 4,9 procent. Dat was onder verwachting en ook een forse vertraging ten opzichte van de groei van bijna 8 procent in het tweede kwartaal. "Het wordt duidelijk dat de hoge energieprijzen al zorgen voor een economische vertraging in landen als China dus ik denk dat we op onze hoede moeten zijn voor tekenen dat de vraag onder druk komt te staan, zeker wanneer de prijzen zo hard blijven stijgen", aldus Flynn. Ondertussen lijken de OPEC en zijn bondgenoten nog steeds moeite te hebben met het opvoeren van de productie in lijn met de afspraken. Volgens analist Warren Patterson van ING is dit het gevolg van een "gebrek aan capaciteit en andere productie-gerelateerde kwesties." Analisten van Stratas Advisors zijn van mening dat OPEC+ kan leven met olieprijzen van rond de 80 dollar maar dat het niet wil dat de prijzen teveel stijgen of dat ze marktaandeel verliezen. Bron: ABM Financial News

