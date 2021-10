Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag verdeeld, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,2 procent, de Dow Jones index daalt 0,1 procent en de Nasdaq wint 0,5 procent.

De beurzen in New York openden lager na het verschijnen van tegenvallende macrocijfers uit China, waar de groei in het derde kwartaal achterbleef bij de verwachtingen.

De trage groeicijfers herinneren de markt eraan dat China aan momentum verliest, aldus CIO Edward Park van Brooks Macdonald. Maar het laat ook zien hoe de energiecrisis en de verstoringen in de aanvoerketen de mondiale groei raken, stelde de marktkenner.

Maandag is het rustig qua kwartaalcijfers, maar later in de week wordt het drukker. Ondermeer Johnson & Johnson, Netflix, IBM, Intel en Tesla openen de boeken.

"De eerste indicaties van de derdekwartaalcijfers zijn goed", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.



"Goede bedrijfscijfers zullen aandelenkoersen de komende weken blijven steunen. De verwachtingen liggen namelijk relatief laag, zodat de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers", aldus Aben.

Voor de S&P 500 verwachten analisten voor het derde kwartaal een gemiddelde winststijging van ongeveer 28 procent tegenover het derde kwartaal van 2020.

"Dat is weliswaar fors, maar minder sterk dan de cijfers in het tweede kwartaal conform het lagere toerental waarnaar het economische herstel schakelde", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat de industriële productie in de Verenigde Staten in september met 1,3 procent is afgenomen. Er was op een kleine stijging gerekend.

Het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers is in oktober uitgekomen op het hoogste niveau sinds de zomer.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,1622. Een vat WTI-olie is iets goedkoper en handelt op 82,17 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het Chinese ministerie van IT zou volgens Bloomberg overwegen om content en video's van onder meer Tencent en ByteDance te laten opnemen in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Baidu. Daarmee zou ook een deel van de omzet van bijvoorbeeld Tencent verdwijnen naar de zoekmachines. Baidu stijgt ruim 4 procent.

Amazon is van plan om 150.000 tijdelijke medewerkers aan te nemen voor de aanstaande feestdagenperiode. Dit meldde de Amerikaanse webwinkelreus maandag. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar neemt Amazon zo'n 50 procent meer mensen aan. Het aandeel stijgt ruim een half procent.

Aandelen Biogen staan maandag onder druk nadat het biotechbedrijf zondagavond bekendmakte dat een experimenteel medicijn tegen een zeldzame vorm van ALS in een Fase 3 studie niet het gewenste resultaat heeft behaald. Biogen staat 4 procent lager. Partner Ionis Pharmaceuticals waarmee Biogen de behandeling ontwikkelde, daalt ruim 16 procent.