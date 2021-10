Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, onder druk van zwakke macrodata uit China. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,5 procent op 467,04 punten. De Duitse DAX daalde 0,7 procent tot 15.474,47 punten, de Franse CAC 40 gaf 0,8 procent prijs op 6.673,10 punten en de Britse FTSE 100 leverde 0,4 procent in bij een slot van 7.203,83 punten. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een glansloos begin van de week, waarbij het optimisme van eind vorige week plaats maakte voor zorgen dat de stijgende energieprijzen zich gaan vertalen in een zwakkere economische groei. En dat terwijl centrale banken hun monetaire verruiming gaan inperken om de hoge inflatie het hoofd te bieden. Groeidata uit China vielen de markt maandag tegen. Het Chinese bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 5,1 procent. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie nog met bijna 8 procent. "We zitten in een mid-cyclische vertraging", zei marktstrateeg David Chao van Invesco over de Chinese economie. Maar, zo benadrukte de marktkenner, "de Chinese overheid heeft veel instrumenten om de economie een impuls te geven." De Chinese cijfers voeden volgens analisten van Monex Europe de aanhoudende zorgen over de aanvoerketen. Op macro-economisch vlak was het maandag rustig in Europa. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1603. Een vat WTI-olie werd iets duurder rond 82,60 dollar. Bedrijfsnieuws Philips stond onder druk na een outlookverlaging, die volgens analisten echter niet heel verrassend was. Het aandeel daalde ruim 3 procent in Amsterdam. Ook Umicore verlaagde de outlook, waarop het aandeel in Brussel bijna 4 procent verloor. In Frankfurt ging HelloFresh aan de leiding met een plus van zo'n 2 procent terwijl Porsche de grootste daler was in de DAX, met een verlies van meer dan 3 procent. In Londen hadden mijnbouwers het lastig. Zo daalde Anglo American en Antofagasta iets minder dan 3 procent. Europese luxe-aandelen staan maandag onder druk, na berichten dat China een vermogensbelasting wil invoeren. Kering verloor in Parijs ruim 2 procent, net als LVMH. Hermes daalde ruim een procent. Swatch en Burberry gaven ook 1 tot 2 procent prijs. China overweegt om mediabedrijven als Tencent en ByteDance hun content ook te laten delen met rivalen, schreef persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen. Het aandeel Prosus, dat een belang heeft in Tencent, daalde in Amsterdam een half procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger. Bron: ABM Financial News

