Zwarte cijfers voor Lavide Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide heeft in de eerste zes maandan van dit jaar winst behaald. Dit maakte de lege beurshuls maandagavond bekend. De zwarte cijfers zijn te danken aan een in 2020 afgeboekte vordering op voormalig CEO Salar Azimi. In de eerste helft van 2021 werden er zowel oplossingen gevonden voor zijn aandelenbelang in Lavide als voor de betaling van zijn nog resterende schuld. "Een derde partij nam het aandelenbelang over waarbij hij een premie betaalde aan Lavide ter hoogte van de afgeboekte vordering op de voormalig CEO", aldus Lavide. Verder wees Lavide nog op een "opmerkelijke" vermogenspositie, met een agio van ruim 70 miljoen euro en een winstreserve van een ongeveer even groot bedrag. Ook de post 'Carry Forward' die per eind 2019 bijna 4,6 miljoen euro bedroeg, is een erfenis vanuit het verleden van Lavide. Zodra de omgekeerde beursgang heeft plaatsgevonden, kunnen de resultaten voor meerdere jaren gecompenseerd worden "en ten goede komen van de vermogenspositie van de vennootschap". Op dit moment onderhandelt Lavide nog met NZB over de inbreng van zorgbedrijven door deze laatste. Het bestuur heeft de exclusieve overeenkomst met de NZB inmiddels verlengd tot 1 januari 2022 met een optie tot een verdere verlenging tot 1 april 2022. Met het oog op de continuïteit van Lavide en "als bekrachtiging van het onderling vertrouwen", zal NZB zich garant stellen voor alle operationele kosten van de bestaande betalingsstructuren van Lavide, zodra de cashpositie van de holding lager wordt dan 75.000 euro. Dit gebeurt door een achtergestelde converteerbare lening. Tot slot meldde Lavide nog een claim van Amélie Holding, die wordt betwist, en een geschil met ING Bank over de invulling van de bancaire relatie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.