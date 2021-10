'Unilever ziet groei snel teruglopen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het derde kwartaal van 2021 gestegen, maar onderliggend was er sprake van een afzwakkende groei. Dit bleek uit een bedrijfsconsensus waar 20 analisten aan deelnamen. De analisten gaan voor het afgelopen kwartaal uit van een omzet van 13,3 miljard euro tegen 12,9 miljard euro in dezelfde periode in 2020. De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het derde kwartaal steeg de onderliggende omzet volgens de analisten met 2,2 procent. De prijzen stegen met 2,4 procent, maar de volumes daalden volgens de analisten met 0,2 procent. Een jaar eerder was er nog sprake van een onderliggende omzetgroei van 4,4 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar boekte Unilever een onderliggende groei van 5,0 procent, en in de eerste drie maanden was dit zelfs 5,7 procent. Topman Alan Jope zei bij de halfjaarcijfers ervan overtuigd te zijn dat Unilever dit jaar een onderliggende omzetgroei zal realiseren die "ruim" binnen de eigen doelstelling van 3 tot 5 procent valt, "ondanks een moeilijkere vergelijkingsbasis in de tweede helft". Verder denkt de CEO dat de onderliggende operationele marge dit jaar grofweg vlak zal blijven, na de daling in de eerste zes maanden. Voor heel dit jaar rekent de consensus op een omzet van 51,8 miljard euro, dat wil zeggen een onderliggende groei van 4,1 procent. De onderliggende operationele marge schatten de analisten in op 18,3 procent. Unilever opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandag een procent lager op 45,31 euro. Bron: ABM Financial News

