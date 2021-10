Weinig inspirerende weekstart op Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt maandag, na een sterke prestatie op vrijdag, met kleine verliezen aan de nieuwe handelsweek te beginnen. Futures wijzen een half uur voor de openingsbel op een. fractioneel verlies voor de grote indices. Er staan vandaag geen belangrijke bedrijfsresultaten genoteerd en de macro-agenda is ook niet heel erg stevig gevuld, met louter de industriële productie voorbeurs en tijdens de beursuren nog het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers. Vanochtend kwamen uit China al tegenvallende macrocijfers. De trage groeicijfers herinnert de markt eraan dat China aan momentum verliest, aldus CIO Edward Park van Brooks Macdonald. Maar het laat ook zien hoe de energiecrisis en de verstoringen in de aanvoerketen de mondiale groei raken, vindt hij. Het Chinese bruto binnenlands product steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden echter gerekend op een groei van 5,1 procent, na een pus van 7,9 procent in het tweede kwartaal. De Chinese industrie liet een groeivertraging in september zien tot 3,1 procent, maar de detailhandelsverkopen stegen wel in een hoger tempo. De Chinese cijfers voeden volgens analisten van Monex Europe de aanhoudende zorgen over de aanvoerketen. Samen met inflatiezorgen drukte dit vanochtend op de aandelenmarkten, aldus econoom Jim Reid van Deutsche bank. De euro/dollar handelde op 1,1607 en olie werd circa 1,5 procent duurder. Bedrijfsnieuws "Sterke kwartaalresultaten voedden [afgelopen week] de euforie bij heel wat beleggers", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Vooral financials trokken de beurs in de VS omhoog. Vandaag is het rustig qua cijfers, maar later in de week wordt het drukker. Dinsdag zal de markt letten op onder meer Johnson & Johnson, Manpower en Netflix. Woensdag zijn IBM en Tesla aan de beurt, op donderdag gevolgd door Intel en Snap. Vrijdag zijn het tot slot American Express en Honeywell die de week afsluiten. Het Chinese ministerie van IT zou volgens Bloomberg overwegen om content en video's van onder meer Tencent en ByteDance te laten opnemen in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Baidu. Daarmee zou ook een deel van de omzet van bijvoorbeeld Tencent verdwijnen naar de zoekmachines. Baidu lijkt bijna 5 procent hoger te gaan openen. International Exchange heeft een belang van 9,85 procent in Euroclear verkocht aan Silver Lake voor 709 miljoen euro. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 4.471,37 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 35.294,76 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.897,34 punten. Bron: ABM Financial News

