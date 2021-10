Beursupdate: ArcelorMittal hoger op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager. Rond de klok van half elf daalde de AEX met 0,5 procent tot 796,10 punten.

"De mondiale aandelenmarkten wisten tot dusver de fors gestegen energieprijzen en inflatiezorgen redelijk naast zich neer te leggen, waarbij de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 op vrijdag nog flink doorsteeg en slechts 1,5 procent onder het recordniveau sloot", aldus analisten van SEB.

"Sterke kwartaalresultaten voerden [afgelopen week] de euforie aan bij heel wat beleggers", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Vooral financials trokken de beurs in de VS omhoog.

Desondanks zag SEB vanochtend de Aziatische aandelenmarkten onder druk staan en ook de meeste Europese beurzen doken nipt in het rood. "De Chinese groei stelt teleur", zo stelde Verstraete van Lynx. Uit cijfers bleek vanochtend dat de Chinese economie een stuk minder snel groeide in het derde kwartaal. Het Chinese bruto binnenlands product steeg op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 5,1 procent, na een plus van 7,9 procent in het tweede kwartaal.

Ondanks de beperkte verliezen vanochtend, blijven beleggers volgens IG hoopvol richting de bedrijfscijfers over het derde kwartaal. "Het cijferseizoen is goed begonnen met de Amerikaanse banken die positief zijn over de economie", aldus de analisten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1586. De olieprijzen stegen met 1,3 procent verder.

Vandaag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een tweetal cijfers geagendeerd. Voorbeurs verschijnen industriële productiecijfers van september, gevolgd door vertrouwensdata onder huizenbouwers. In Europa is de agenda leeg.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverde Philips aanvankelijk ruim twee procent in na cijfers, die conform de consenusverwachting waren. Gedurende de ochtend werd het verlies teruggebracht tot 0,8 procent. Philips rekent voor 2021 inmiddels op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei met een "bescheiden" verbetering van de aangepaste EBITA-marge. Philips rekende eerder nog op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent en een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten.

Randstad daalde met 1,5 procent, terwijl ArcelorMittal zich aan het negatieve sentiment wist te onttrekken met een plus van 1,1 procent. Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell won 0,2 procent en Just Eat Takeaway.com 0,6 procent na een forse stijging op vrijdag.

In de AMX liep Basic-Fit met 1,1 procent terug en Galapagos met 0,9 procent. ABN AMRO steeg met 1,3 procent en Fagron met 1,0 procent. De Nederlandse verzekeraar NN Group heeft Fagron op de hoogte gesteld dat het ruim 15 procent van de aandelen van de magistrale bereider bezit.

Vivoryon leverde onder de kleinere aandelen 0,2 procent in. Vivoryon heeft nog maar tot halverwege 2022 voldoende middelen om de activiteiten voort te kunnen zetten en mikt nu op een tweede beursnotering in de VS. Eerder was de verwachting dat Vivoryon nog tot in het tweede kwartaal van 2023 voldoende middelen zou hebben.

Ordina won 3,1 procent en Nedap 2,5 procent.