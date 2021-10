Valuta: dollar profiteert van rentestijging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar laat maandag herstel zien, mede dankzij een stijgend tienjaarsrente. Dit zeggen analisten van Monex Europe. Zij voegen toe dat de tegenvallende Chinese macrocijfers ook zorgen dat veilige havens in trek blijven. Het Chinese bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal met 4,9 procent op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een groei van 5,1 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 7,9 procent. Verder bleek ook de groei van de industriële productie een tegenvaller, terwijl de detailhandelsverkopen een versnelling lieten zien. De Chinese cijfers voeden volgens Monex de aanhoudende zorgen over de aanvoerketen. Samen met inflatiezorgen drukte dit vanochtend op de Aziatische aandelenmarkten, aldus econoom Jim Reid van Deutsche bank. Reid wees verder op uitspraken van de Bank of England. Voorzitter Andrew Bailey zei zondag dat de hoge inflatie langer zal aanhouden. Dat zal de centrale bank ertoe gaan dwingen om in actie te komen. Explicieter dan dit wordt het niet, aldus Reid. De markt hield al rekening met een renteverhoging van 0,15 procentpunt tot 0,25 procent voor het einde van dit jaar. De macrokalender is komende week matig gevuld, vindt Monex. Het zwaartepunt ligt op vrijdag, met de voorlopige inkoopmanagersindexen. Maandagmiddag staat de industriële productie in de VS en het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers nog op de rol. De euro/dollar handelde maandag op 1,1588. De dollar/yuan noteerde op 6,4331. Euro/Britse pond ging voor 0,8442 van de hand. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.