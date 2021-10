Philips lager op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag conform verwachting lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 797,77 punten. Onder de hoofdfondsen leverde Philips 2,1 procent in na cijfers, die conform de consenusverwachting waren. Philips rekent voor 2021 wel op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei met een "bescheiden" verbetering van de aangepaste EBITA-marge. Philips rekende eerder nog op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent en een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten. Prosus daalde met 1,3 procent, terwijl ArcelorMittal zich aan het negatieve sentiment wist te onttrekken met een plus van 0,8 procent. Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell won 0,7 procent en Just Eat Takeaway.com 0,2 procent na een forse stijging op vrijdag. In de AMX liep Basic-Fit met 1,3 procent terug en Galapagos met 1,2 procent. ABN AMRO steeg met 0,9 procent en Fagron met 0,8 procent. De Nederlandse verzekeraar NN Group heeft Fagron op de hoogte gesteld dat het ruim 15 procent van de aandelen van de magistrale bereider bezit. Vivoryon leverde onder de kleinere aandelen 1,6 procent in. Vivoryon heeft nog maar tot halverwege 2022 voldoende middelen om de activiteiten voort te kunnen zetten en mikt nu op een tweede beursnotering in de VS. Eerder was de verwachting dat Vivoryon nog tot in het tweede kwartaal van 2023 voldoende middelen zou hebben. Ordina won 2,4 procent en Nedap 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

