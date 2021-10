Omzetdruk voor Neways Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Neways heeft in het derde kwartaal de omzet onder druk zien staan, maar sprak wel van een goed gevulde orderportefeuille. Dit bleek maandag voorbeurs uit een kwartaalupdate van Neways. "We zien dat de aanhoudende verstoringen in de keten het zicht beperken en in nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers anticiperen we hier zo goed mogelijk op. Daarbij blijven we sturen op winstgevende omzet en kostenbeheersing", zei CEO Eric Stodel maandag in een toelichting op de cijfers. De omzet van Neways daalde met ruim 4 procent naar 116,0 miljoen euro. Op kwartaalbasis steeg de omzet wel met ruim een procent. Neways zelf noemde de omzet in lijn met de verwachtingen, "mede in het licht van voortgaande ketenverstoringen". De orderinstroom van Neways steeg met liefst 53 procent op jaarbasis naar 137,9 miljoen euro, maar daalde op kwartaalbasis dan wel weer met 22 procent. Neways meent dat de orderintake "normaliseert na een sterk vraagherstel in de eerste helft van 2021". Eind september stond de orderportefeuille op 356 miljoen euro. Dat was drie maanden eerder 334 miljoen euro en een jaar eerder 221 miljoen euro. Na negen maanden ligt de omzet 3,9 procent lager dan in dezelfde periode in 2020. De orderintake steeg daarentegen met meer dan 64 procent. De vooruitzichten voor heel 2021 zijn ongewijzigd. "Ook in het vierde kwartaal houden we rekening met een drukkend effect op de omzet door de verstoringen in de keten", aldus Neways. Eind augustus lanceerde Infestos een overnamebod op Neways van 14,55 euro per aandeel. Daarmee troefde Infestos het bod van VDL af. Aandeelhouders kunnen hun stukken aanmelden tot eind 27 oktober. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van Neways staat achter het bod van Infestos. Ook hebben verschillende grootaandeelhouders zich al gecommitteerd aan het bod. Op 19 oktober vindt er een aandeelhoudersvergadering van Neways plaats. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.