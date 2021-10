Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Vrijdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,2 procent hoger op 800,41 punten.

"Tegenvallende macrocijfers uit China vanochtend, zullen wegen op het sentiment in Europa", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In Azië liepen de beurzen in onder meer Japan, Hongkong en China terug, nadat uit cijfers bleek dat de Chinese economie een stuk minder snel groeide in het derde kwartaal. Het Chinese bruto binnenlands product steeg op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 5,1 procent.

De Amerikaanse futures lopen maandag ook wat terug, nadat Wall Street vorige week nog de beste week in maanden had na sterke bedrijfscijfers en geruststellende macrocijfers.

"Afgelopen week presteerden de Europese beurzen nog sterk, ondanks een zwakke start van de week, waarbij de Britse FTSE 100 zelfs op het hoogste niveau in negentien maanden sloot", aldus Hewson van CMC.

Hoewel de bedrijfsresultaten vooralsnog overwegend positief worden ontvangen door beleggers, waaronder de resultaten van Morgan Stanley en Citigroup, blijft de markt terughoudend over de verwachtingen voor de komende periode, wijzend op problemen met de aanvoerketen en een scherpe stijging van de energieprijzen die leiden tot inflatoire druk. Dit laatste kan een reden zijn voor centrale banken om de steunmaatregelen sneller in te trekken dan verwacht.

"De grote onzekerheid op dit moment blijft de duur van deze periode van hogere inflatie", zei marktanalist Allen Bond van Jensen Investment Management. "We zijn op zoek naar tekenen en data die ons inzicht geven in hoe bedrijven dit gaan beheersen, evenals de beperkingen in de toeleveringsketen", zei hij.

Volgens een enquête van de Wall Street Journal zijn economen van mening dat de problemen in de aanvoerketen en de hoge inflatie nog tot zeker volgend jaar zullen aanhouden en een groter risico vormen voor de economie dan de coronacrisis. De inflatieramingen van economen liggen momenteel flink hoger dan de ramingen in juli, terwijl er op korte termijn een lagere economische groei wordt verwacht.

De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarbij Brent-olie tussentijd zelfs boven de 85 dollar per vat noteerde. De olieprijzen stegen nadat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag een "enorme" omschakeling naar ruwe olie onder elektriciteitsproducenten opmerkte, aangezien de tekorten aan aardgas, vloeibaar aardgas en steenkool aanhouden.

De olieprijs zag later op de dag een deel van de winsten vervliegen, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energie-agentschap EIA bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie een week eerder voor de derde opeenvolgende week zijn gestegen. In de Aziatische handel vanochtend trokken de olieprijzen weer flink aan met een plus van 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1579. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1606 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1599 op de borden.

Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een tweetal cijfers geagendeerd. Voorbeurs verschijnen industriële productiecijfers van september, gevolgd door vertrouwensdata onder huizenbouwers. In Europa is de agenda leeg.

Bedrijfsnieuws

Philips heeft in het derde kwartaal min of meer in lijn met de analistenverwachtingen gepresteerd. Philips wees maandag wel op aanhoudende corona-onzekerheid en merkte op dat de druk op de aanvoerketen is toegenomen. Dit zal ook in het vierde kwartaal aanhouden. Philips rekent daarom voor 2021 op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei met een "bescheiden" verbetering van de aangepaste EBITA-marge. Philips rekende eerder nog op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent en een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten.

Vivoryon Therapeutics heeft nog maar tot halverwege 2022 voldoende middelen om de activiteiten voort te kunnen zetten en mikt nu op een tweede beursnotering in de VS. Eerder was de verwachting dat Vivoryon nog tot in het tweede kwartaal van 2023 voldoende middelen zou hebben. Het biotechbedrijf besloot om zijn productiecapaciteit uit te breiden voor varoglutamstat, een molecule die kan worden gebruikt voor een medicijn tegen Alzheimer.

NX Filtration heeft Marc Luttikhuis aangesteld als financieel directeur per begin 2022.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 4.471,37 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 35.294,76 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.897,34 punten.