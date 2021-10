Vivoryon sneller door geld heen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics heeft nog maar tot halverwege 2022 voldoende middelen om de activiteiten voort te kunnen zetten en mikt nu op een tweede beursnotering in de VS. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf maandagochtend bekend. Eerder was de verwachting dat Vivoryon nog tot in het tweede kwartaal van 2023 voldoende middelen zou hebben. Het biotechbedrijf besloot om zijn productiecapaciteit uit te breiden voor varoglutamstat, een molecule die kan worden gebruikt voor een medicijn tegen Alzheimer. De werking van varoglutamstat wordt momenteel getest in twee Fase II-studies, waaronder een studie in Europa die volgens Vivoryon op schema ligt en halverwege 2022 de eerste resultaten moet opleveren. Ook in de Verenigde Staten wordt de molecule getest. Om de ontwikkeling van het middel in de Verenigde Staten kracht bij te zetten, heeft Vivoryon inmiddels de eerste documenten ingediend voor een beursnotering aan de Nasdaq-index. Wanneer en of het uiteindelijk tot een beursgang komt, is nog afhankelijk van onder meer goedkeuring door toezichthouders en marktontwikkelingen. Bron: ABM Financial News

