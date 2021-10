Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 13 punten voor de Duitse DAX, een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een daling van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Europese aandelenmarkten zagen zich vrijdag met name gesteund door reis-, energie- en bankaandelen. Daarbij steeg de FTSE 100 index naar zijn hoogste niveau in 19 maanden, na de versoepeling van de testregels voor het coronavirus voor reizigers. De energiesector steeg vanwege de hoge olieprijs, terwijl de financials stegen na sterke winsten bij Amerikaanse banken.

"Na een schokkerig begin van de week lijken de aandelenmarkten overtuigd te raken dat bedrijven winst kunnen blijven maken, ondanks de gecombineerde druk van hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Er lijkt nog steeds een element van zelfgenoegzaamheid onder investeerders te zijn dat stijgende energieprijzen niet zullen leiden tot een golf van vraagvernietiging, terwijl de haperingen in de aanvoerketen ook tot hogere prijzen leiden", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de export van de eurozone in augustus op jaarbasis met 18,2 procent is gestegen, terwijl de import steeg met 26,6 procent.

De inflatie van Frankrijk kwam in september uit op 2,2 procent op jaarbasis, een versnelling in de prijsstijging voor consumentenproducten ten opzichte van augustus. Op maandbasis trad er een vertraging op met een plus van 0,2 procent tegen 0,6 procent in augustus.

Bedrijfsnieuws

Hugo Boss steeg ruim 1,0 procent, nadat het concern zijn doelstellingen voor 2021 verhoogde, na sterke resultaten over het derde kwartaal, waarbij de omzet en winst de resultaten van voor de uitbraak van de coronaviruspandemie overtrof.

OVHcloud steeg gedurende zijn eerste handelsdag in Parijs met ruim 6,0 procent. De Franse cloud serviceprovider had zijn IPO geprijsd op 18,50 euro per aandeel, wat aan de onderkant was van de eerder afgegeven indicatieve bandbreedte van 18,50 tot 20,0 euro.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 3,0 procent, EssilorLuxottica steeg 2,5 procent, terwijl Danone een procent daalde. Pernod Ricard leverde een half procent in.

In Frankfurt was RWE met een winst van ruim 4,0 procent de sterkste stijger van de hoofdfondsen. HelloFresh steeg 4,0 procent. Bouwbedrijf Henkel was met een verlies van een procent de sterkste daler.

Euro STOXX 50 4.182,91 (+0,8%)

STOXX Europe 600 469,39 (+0,7%)

DAX 15.587,36 (+0,8%)

CAC 40 6.727,52 (+0,6%)

FTSE 100 7.234,03 (+0,4%)

SMI 11.961,34 (+0,6%)

AEX 800,41 (+1,2%)

BEL 20 4.205,30 (+0,1%)

FTSE MIB 26.489,18 (+0,8%)

IBEX 35 8.997,00 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Na een moeilijke periode voor aandelen, heeft een sterke reeks van winstcijfers, waaronder de resultaten van Morgan Stanley en Citigroup, de markt de afgelopen dagen gesteund. Beleggers blijven echter bezorgd dat blokkades in de toeleveringsketen en een forse stijging van de energieprijzen de inflatie zullen aanwakkeren, wat centrale banken ertoe zou kunnen aanzetten de stimuleringsmaatregelen sneller dan verwacht in te trekken.

"De grote onzekerheid op dit moment blijft de duur van deze periode van hogere inflatie", zei marktanalist Allen Bond van Jensen Investment Management. "We zijn op zoek naar tekenen en data die ons inzicht geven in hoe bedrijven dit gaan beheersen, evenals de beperkingen in de toeleveringsketen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in september onverwacht zijn gestegen met 0,7 procent op maandbasis, terwijl de markt rekende op een daling met 0,2 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in september weer gestegen met 0,4 procent op maandbasis, terwijl de exportprijzen stegen met 0,3 procent.

De New York Fed index voor de industrie in de regio New York is in oktober stevig gedaald, nadat de maand ervoor nog een zeer sterke stijging van 16 punten werd genoteerd. De index daalde in oktober met 15 punten naar een stand van 19,8.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in augustus op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,6 procent en 7,4 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in oktober gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde 72,8 eind september tot 71,4 halverwege deze maand.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,2 procent, ofwel 0,97 dollar, hoger op 82,28 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis steeg de olieprijs 3,7 procent.

Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een tweetal cijfers geagendeerd. Voorbeurs verschijnen industriële productiecijfers van september, gevolg door vertrouwensdata onder huizenbouwers.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet uit investment banking en ook de totale inkomsten en winst waren boven verwachting. De voorzieningen op slechte leningen daalden ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel steeg circa 4,0 procent.

Alcoa won ruim 15,0 procent, nadat de aluminiumproducent besloot om weer dividend uit te keren en een aandeleninkoopprogramma te starten van 500 miljoen dollar. In het derde kwartaal steeg de omzet dankzij de hogere prijzen voor aluminium en werd zo een recordwinst behaald. Alcoa blijft ook positief over de rest van 2021, maar waarschuwt wel voor aanhoudende inflatoire druk op onder meer grondstoffen.

Johnson & Johnson heeft een aantal activiteiten rond zijn talkpoederproducten ondergebracht in een aparte onderneming waarvoor het faillissement heeft aangevraagd. Hiermee hoopt J&J makkelijker een schikking te kunnen treffen in tal van slepende rechtszaken die beweren dat het talkpoeder kankerverwekkende stoffen bevat. J&J heeft dit altijd tegengesproken. Het aandeel noteerde circa 0,5 procent hoger.

Facebook moet zijn gebruikers beter informeren over de manier waarop het data verwerkt volgens de Ierse privacywaakhond. Een voorlopig voorstel waarmee Facebook mogelijk een boete krijgt opgelegd van 28 tot 36 miljoen euro, werd door de non profit organisatie NOYB, die de zaak in 2018 aanspande, openbaar gemaakt. De Ierse toezichthouder heeft het besluit nog niet formeel aangekondigd. Het aandeel daalde ongeveer 1,3 procent.

S&P 500 index 4.471,37 (+0,8%)

Dow Jones index 35.294,76 (+1,1%)

Nasdaq Composite 14.897,34 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag lager, na enkele Chinese macrocijfers. De Chinese economie bleek in het derde kwartaal van dit jaar minder hard te zijn gegroeid dan verwacht. Het Chinese bruto binnenlands product steeg op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 5,1 procent. Ook de Chinese industriële productie steeg in september minder dan voorzien, terwijl de detailshandelsverkopen harder stegen.

Nikkei 225 28.988,03 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.560,44(-0,3%)

Hang Seng 25.231,32 (-0,4%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1579. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1606 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1599 op de borden.

USD/JPY Yen 114,32

EUR/USD Euro 1,1579

EUR/JPY Yen 132,37

MACRO-AGENDA:

04:00 Economische groei - Derde kwartaal (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - September (Chi)

04:00 Industriële productie - September (Chi)

15:15 Industriële productie - September (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Philips - Cijfers derde kwartaal