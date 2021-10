Chinese detailhandelsverkopen stijgen harder

(ABM FN-Dow Jones) De detailhandelsverkopen in China zijn in september hardere gestegen dan in augustus. Dit bleek maandag uit overheidscijfers.

De verkopen stegen in september met 4,4 procent op jaarbasis. Dat was in augustus nog een plus van 2,5 procent. Maar in juli was de stijging nog 8,5 procent.

Op maandbasis ging het in september om een toename van 0,30 procent na een plus van 0,22 procent in augustus.